Nazım Gülay: "Pazar günü çok zorlu bir maç oynayacağız"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Pazar günü çok zorlu bir maç oynayacağız" diye sözlerine başlayan Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası hafta içi mesaisinde karşılaşacağımız Sarıyer maçının ileri bir tarihe ertelenmesi tüm programımızı değiştirdi. Bu bizim için takımımıza geç katılan oyuncuların hazırlanması için bir avantaj oldu. Diğer taraftan ise Bayburt maçının ardından deplasmana gitmemiz ise dezavantaj oldu. Pazar günü sezon başı büyük bütçelerle şampiyonluğa kurulan, her mevkide özellikli oyuncuları olan hedefli bir takımla zor bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz puan veya puanlar Çorum'dan mutlu dönmek. Oyuncularımız her maça, her hafta final maçı gözüyle ve sorumluluğu ile hazırlanıyor. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanıp, Turgutlu'ya iyi bir skorla döneceğiz." dedi. - MANİSA