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NBA'de Alperen'in takımı Rockets, Hawks deplasmanında kazandı - Son Dakika

NBA'de Alperen'in takımı Rockets, Hawks deplasmanında kazandı

14.12.2021 10:17
NBA'de Alperen'in takımı Rockets, Hawks deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 132-126 kazandıkları Atlanta Hawks maçında 11 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 132-126 kazandıkları Atlanta Hawks maçında 11 sayı, 6 ribauntla oynadı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, konuk olduğu Hawks'u mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 32 sayı atan Eric Gordon ve 22 sayı kaydeden D.J. Augustin öne çıktı. Alperen de 11 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 2 blokluk katkıda bulundu.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young'ın 41 sayı, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'e 126-91 yenildiği karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Art arda 3'üncü, son 10 maçta 8. galibiyetini alan Grizzlies'te Dillon Brooks 23, Jaren Jackson 22 sayı kaydetti.

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Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i 105-94 yendi.

Peş peşe 4. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Kevin Love 23 sayı, 9 ribaunt, Isaac Okoro 18 sayı, 5 ribaunt ve Jarrett Allen 17 sayı, 8 ribauntla oynadı. Sahada 6 dakika kalan Cedi skor üretemedi.

Heat cephesinde P.J. Tucker 23 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Kyle Lowry 22 sayı, 5 asistle mücadele etti. Ömer ise 8 sayı, 7 ribauntla maçı bitirdi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 105-94

Indiana Pacers- Golden State Warriors: 100-102

Toronto Raptors- Sacramento Kings: 124-101

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 126-132

Boston Celtics- Milwaukee Bucks: 117-103

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 126-91

Dallas Mavericks- Charlotte Hornets: 120-96

Denver Nuggets- Washington Wizards: 113-107

Los Angeles Clippers- Phoenix Suns: 111-95

Amerikan Basketbol Ligi, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Alperen'in takımı Rockets, Hawks deplasmanında kazandı - Son Dakika Spor


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