NBA'de Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 18 sayılık katkıda bulundu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 117-103 kazandıkları Sacramento Kings maçında 18 sayı attı.

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