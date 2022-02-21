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NBA'de Chris Paul'ün 6 ila 8 hafta oynayamaması bekleniyor - Son Dakika

NBA'de Chris Paul'ün 6 ila 8 hafta oynayamaması bekleniyor

21.02.2022 14:33
NBA'de Chris Paul'ün 6 ila 8 hafta oynayamaması bekleniyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen all-star oyun kurucu Chris Paul'ün, sakatlığı nedeniyle 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen all-star oyun kurucu Chris Paul'ün, sakatlığı nedeniyle 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

NBA All- Star arasına 48 galibiyet, 10 mağlubiyetle lig lideri olarak giren Suns'ın 36 yaşındaki basketbolcusu Paul'ün, normal sezonun kalan bölümünü kaçırma ihtimali bulunuyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, geçen haftaki Houston Rockets karşılaşmasında sakatlanan Paul'ün, sağ el başparmağında avülsiyon kırığı tespit edildi.

Hafta sonu boyunca sağ elindeki sargı dikkati çeken Paul, yalnızca 2 dakika forma giydiği all-star maçından bir gün önce düzenlenen basın toplantısında, sakatlığının detaylarına ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.

Kariyerinde elinden 4 ameliyat geçirdiğini hatırlatan Paul, "Sakatlığım daha kötü olmadığı için şanslıyım. Bir süre oynayamazsam, takım arkadaşlarımın yokluğumu hissettirmeyeceğini biliyorum. Mümkün olduğunca hızlı iyileşmeye çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

12 kez all-star seçilen Paul, bu sezon 14,9 sayı ve 10,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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Amerikan Basketbol Ligi, Phoenix Suns, Chris Paul, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Chris Paul'ün 6 ila 8 hafta oynayamaması bekleniyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Chris Paul'ün 6 ila 8 hafta oynayamaması bekleniyor - Son Dakika
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