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NBA'de Denver Nuggets, Indiana Pacers'ı mağlup etti - Son Dakika
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NBA'de Denver Nuggets, Indiana Pacers'ı mağlup etti

Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup ederek galibiyetini aldı. Nikola Jokic'in triple-double performansıyla Nuggets, Pacers'ı 5 sayı farkla yendi. Diğer maçlarda ise New Orleans Pelicans, kulüp tarihinin sayı rekorunu kırarak Utah Jazz'ı 153-124 yendi.

NBA\'de Denver Nuggets, Indiana Pacers\'ı mağlup etti
24.01.2024 - 10:01,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Nuggets, Pacers'ı 5 sayı farkla yendi.

Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. "Triple-double"ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta ise Myles Turner, 22 sayı kaydetti.

Pelicans'tan kulüp tarihinin sayı rekoru

New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı 153-124 yenerek kulüp tarihinin sayı rekorunu kırdı.

Pelicans'ın bir önceki sayı rekoru, 2018'de Sacramento Kings'e karşı kazandığı galibiyette attığı 149 sayıydı.

Pelicans'ta CJ McCollum, 33 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Jazz'da ise Collin Sexton, 22 sayı attı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 109-114

Brooklyn Nets- New York Knicks: 103-108

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 153-124

Oklahoma City Thunder- Portland Trail Blazers: 111-109

Los Angeles Clippers- Los Angeles Lakers: 127-116

Kaynak: AA
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