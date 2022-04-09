NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı - Son Dakika
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NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı

09.04.2022 10:01
NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 113-109 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 113-109 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat, konuk ettiği Hawks'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste 6, bu sezon ise 53. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 24, Jimmy Butler 20 sayı üretirken, Tyler Herro 15 sayı, 9 asistle "double double"ı kılpayı kaçırdı.

Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Clint Capela 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 25 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'ün 17 sayısı yetmedi

Toronto Raptors, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı 117-115 yenerek bu sezon 48. galibiyetine uzandı.

Raptors'ta Pascal Siakam 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Gary Trent 26, Scottie Barnes 16 sayı üretti.

Kevin Porter'ın 35 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Brooklyn Nets'e 118-107 mağlup oldu. Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

Lakers galibiyeti hatırladı

Sekiz maçtır kazanamayan Los Angeles Lakers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 120-101 yendi.

LeBron James'in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Stanley Johnson 21, Wenyen Gabriel 16, Talen Horton-Tucker ile Dwight Howard 15'er sayı kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, LeBron James'in normal sezonun son maçında Denver Nuggets'a karşı da oynamayacağı belirtildi.

Jaylen Hoard'ın 27 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Thunder'da, Georgios Kalaitzakis 25 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Milwaukee Bucks: 101-131

Washington Wizards- New York Knicks: 92-114

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 118-107

Toronto Raptors-Houston Rockets: 117-115

Chicago Bulls- Charlotte Hornets: 117-133

Miami Heat-Atlanta Hawks: 113-109

Dallas Mavericks- Portland Trail Blazers: 128-78

Utah Jazz- Phoenix Suns: 105-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 120-101

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Amerikan Basketbol Ligi, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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