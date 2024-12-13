NBA'de Heat ve Kings'ten Galibiyetler - Son Dakika
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NBA'de Heat ve Kings'ten Galibiyetler

Miami Heat, Raptors'ı 114-104; Kings, Pelicans'ı 111-109 mağlup etti. Celtics ise Pistons'ı yendi.

13.12.2024 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

NBA'de 3 maç oynandı. Heat, konuk ettiği Raptors'ı 10 sayı farkla yendi.

Heat'te Bam Adebayo, 21 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tyler Herro 23 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Gradey Dick'in 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Kings, Pelicans'ı 111-109 yendi

Sacramento Kings deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-109 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Kings'te Domantas Sabonas 32 sayı ve 20 ribaunt ile oynarken, DeMar DeRozan ise 29 sayı attı.

Pelicans'ta CJ McCollum'un 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Boston Celtics ise konuk ettiği Detroit Pistons'ı 123-99 mağlup etti.

Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kaynak: AA

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