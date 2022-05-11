NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti

11.05.2022 09:35
NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Miami Heat ve Phoenix Suns, serilerinde 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Miami Heat ve Phoenix Suns, serilerinde 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, sahasında Philadelphia 76ers'ı 120-85 mağlup etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jimmy Butler ve 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Max Strus, Heat'i galibiyete taşıdı. Sahada 8 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven de 4 sayı, 1 ribauntluk katkı sağladı.

All-star pivot Joel Embiid'in 17 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği 76ers'ta, James Harden 14, Tobias Harris 12, Furkan Korkmaz 6 sayıyla maçı tamamladı.

Doncic'in "double double"ı Mavericks'e yetmedi

Phoenix Suns, sahasında Dallas Mavericks'i 110-80 yenerek Batı Konferansı yarı finalinde üstünlüğü ele geçirdi.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Deandre Ayton 20 sayı, 9 ribaunt, Mikal Bridges ve Cameron Johnson 14'er sayıyla oynadı.

Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Jalen Brunson 21 sayı, 7 ribauntla salondan ayrıldı.

YORUMLAR
500
NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Monty Williams kazandı NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Monty Williams kazandı NBA'de Golden State Warriors, serisinde avantaj yakaladı NBA'de Golden State Warriors, serisinde avantaj yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi, Phoenix Suns, Miami Heat, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Yunan unsurlarının botlarını patlattığı 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
08:54 Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek
08:49 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 09:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement