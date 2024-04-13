NBA'de Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

NBA'de Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti

Oklahoma City Thunder, sahasında Milwaukee Bucks'ı 125-107 yenerek art arda 4. galibiyetine ulaştı. Shai Gilgeous-Alexander ve Chet Holmgren'in etkili performanslarıyla Thunder, liderlik iddiasını sürdürdü. Öte yandan, Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i mağlup ederek 7. maçını kazandı ve play-off yarışında önemli bir galibiyet aldı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz da Los Angeles Clippers'ı geçti.

13.04.2024 10:53
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Milwaukee Bucks'ı 125-107 yenerek art arda 4. galibiyetine ulaştı.

NBA'e 15 maçla devam edildi. Bucks deplasmanında galip gelen Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 7 ribaunt ve Chet Holmgren 22 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard gibi yıldız oyuncuların forma giymediği mücadelede Doğu Konferansı ikincisi Bucks adına Khris Middleton ve Brook Lopez'in 18'er sayısı, sezonun 32. yenilgisini önleyemedi.

Ligde 56'şar galibiyete sahip Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets, normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı liderliği için iddiasını sürdürüyor.

76ers peş peşe 7. maçını kazandı

Doğu Konferansı'nda doğrudan play-off'a katılma mücadelesi veren takımların maçında Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 125-113 mağlup ederek arka arkaya 7 olmak üzere 46. galibiyetini elde etti.

Konferans 7'ncisi 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey 28 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.

Peş peşe 3, sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Magic'te Franz Wagner 24, Paolo Banchero 22 ve Jalen Suggs 20 sayı attı.

Son maçlar öncesi play-off yarışındaki Orlando Magic, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers, 46'şar galibiyette eşitlendi.

Ömer Faruk Yurtseven'den 4 sayı, 10 ribaunt, 3 asist

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-109'luk skorla geçti.

Normal sezonu Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitirmesi kesinleşen 31 galibiyete sahip Jazz'da Kenneth Lofton Jr, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Play-off'ları önceden garantileyen Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Bones Hyland'ın 20 ve Amir Coffey'nin 16 sayısı, sezonun 30. yenilgisini engelleyemedi.

Öte yandan milli basketbolcu Onuralp Bitim, Chicago Bulls'un deplasmanda Washington Wizards'ı 129-127 yendiği maça ilk 5'te başlayarak 6 sayı ve 2 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Washington Wizards-Chicago Bulls: 127-129

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 125-113

New York Knicks- Brooklyn Nets: 111-107

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 129-120

Boston Celtics- Charlotte Hornets: 131-98

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 121-120

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 125-107

Minnesota Timberwolves- Atlanta Hawks: 109-106

Miami Heat- Toronto Raptors: 125-103

Memphis Grizzlies- Los Angeles Lakers: 120-123

Dallas Mavericks- Detroit Pistons: 89-107

Portland Trail Blazers- Houston Rockets: 107-116

Golden State Warriors- New Orleans Pelicans: 109-114

Sacramento Kings- Phoenix Suns: 107-108

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-110

Kaynak: AA

Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, NBA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti - Son Dakika

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