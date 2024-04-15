NBA'de normal sezon tamamlandı, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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NBA'de normal sezon tamamlandı, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon maçları tamamlandı. Golden State Warriors, Utah Jazz'ı mağlup ederek play-in oynama hakkı kazandı. Oklahoma City Thunder Batı Konferansı'nı zirvede bitirdi. Phoenix Suns doğrudan play-off bileti aldı. Play-off ve play-in eşleşmeleri belirlendi.

15.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:41
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon maçları tamamlanırken play-off ve play-in eşleşmeleri belirlendi.

NBA'de normal sezon, 15 maçla sona erdi. Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, sahasında Utah Jazz'ı 123-116 mağlup ederek sezonu 46 galibiyetle tamamladı. Stephen Curry'nin forma giymediği mücadelede Warriors adına Klay Thompson 25 ve Andrew Wiggins 19 sayı kaydetti.

Jazz'da mücadeleye ilk 5'te başlayıp yaklaşık 30 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı. Sezonu 51. mağlubiyetle Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitiren Jazz'da Keyonte George 21 ve Taylor Hendricks 16 sayı attı.

Thunder, Batı'da zirveyi elde etti

Oklahoma City Thunder, sahasında Dallas Mavericks'i 135-86 yenerek 57. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı'nı zirvede bitirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 15 ve Aaron Wiggins 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Luka Doncic ve Kyrie Irving gibi yıldızlarına dinlenme imkanı tanıyan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te (50 galibiyet, 32 mağlubiyet) Brandon Williams 22 ve Olivier-Maxence Prosper 15 sayı üretti.

Suns doğrudan play-off bileti aldı

Phoenix Suns, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 125-106'lık skorla geçti ve Batı'da 6. sırayı alarak doğrudan play-off bileti elde etti.

Sezonu 49 galibiyetle tamamlayan Suns'ta Bradley Beal 36 ve Devin Booker 23 sayıyla ön plana çıktı.

Batı üçüncüsü Timberwolves'ta (56 galibiyet, 26 mağlubiyet) Rudy Gobert 21 ve Mike Conley 17 sayı buldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- Brooklyn Nets: 107-86

Orlando Magic- Milwaukee Bucks: 113-88

New York Knicks- Chicago Bulls: 120-119 (Uzatmada)

Miami Heat- Toronto Raptors: 118-103

Indiana Pacers- Atlanta Hawks: 157-115

Cleveland Cavaliers- Charlotte Hornets: 110-120

Boston Celtics- Washington Wizards: 132-122

San Antonio Spurs- Detroit Pistons: 123-95

Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 121-82

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 135-86

New Orleans Pelicans- Los Angeles Lakers: 108-124

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 106-125

Memphis Grizzlies- Denver Nuggets: 111-126

Los Angeles Clippers- Houston Rockets: 105-116

Golden State Warriors-Utah Jazz: 123-116

Play-off ve play-in eşleşmeleri

Normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

Play-in maçlarının 17-20 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Play-in

Batı Konferansı:

Sacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)

New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)

Doğu Konferansı:

Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)

Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)

Play-off

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)

Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)

Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

Boston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)

Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)

New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de normal sezon tamamlandı, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

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