NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Morant oldu - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Morant oldu

26.04.2022 16:05
NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Morant oldu

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu (MIP) seçildi.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu (MIP) seçildi.

2020'de yılın çaylağı, bu sezon ise kariyerinde ilk kez all-star seçilen 22 yaşındaki oyun kurucu, ligdeki 3. yılında bireysel açıdan bir başarıya daha imza attı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Grizzlies'in normal sezonu 2. en yüksek galibiyet yüzdesiyle tamamlamasında büyük rol üstlenen Morant, spor yazarları ve yayıncılar tarafından yapılan oylama sonucu 2021-2022 sezonunda MIP Ödülü'ne layık görüldü.

Oylamada San Antonio Spurs'ten Dejounte Murray 2'nci, Cleveland Cavaliers'tan Darius Garland ise 3. sırayı aldı.

Normal sezonda maç başına 27,4 sayı, 6,7 asist, 5,7 ribaunt, 1,2 top çalmayla oynayan Morant, sayı, ribaunt ve top çalma istatistiklerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı.

YORUMLAR
500
Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı Akıl ve zeka oyunları Batman il finali yapıldı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi, Memphis Grizzlies, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Morant oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:34:21. #1.12#
SON DAKİKA: NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Morant oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement