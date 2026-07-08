NBA'den Avrupa Ligi Projesi BCL ile Tanıtıldı - Son Dakika
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NBA'den Avrupa Ligi Projesi BCL ile Tanıtıldı

NBA\'den Avrupa Ligi Projesi BCL ile Tanıtıldı
08.07.2026 15:44
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NBA, BCL 2026-27 sezonu öncesi Avrupa kulüpleriyle yeni lig planlarını paylaştı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2026-27 sezonu kura çekimi öncesinde İsviçre'de katılımcı kulüplerle düzenlenen çalıştaya Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) temsilcileri de katıldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) davetiyle gerçekleşen buluşmada NBA, yeni Avrupa ligi projesine ilişkin planlarını gelecek sezon BCL'de yer alacak 54 kulüple paylaştı.

NBA temsilcileri, FIBA ile birlikte planlanan yeni yapının mevcut Avrupa basketbol ekosistemine göre daha açık bir model sunduğunu, tüm Avrupa kulüpleri için daha fazla fırsat oluşturmayı hedeflediğini ve Avrupa spor modeliyle uyumlu olduğunu aktardı.

Toplantıda, her Avrupa kulübünün sportif başarıya dayalı olarak NBA'in yeni üst seviye ligine katılma şansına sahip olacağı vurgulandı. Buna göre kulüplerin yeni lige katılımı, FIBA'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi veya Avrupa'daki yerel liglerin en iyi takımlarının yer alacağı sezon sonu eleme turnuvası üzerinden mümkün olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, 2026-27 sezonunun güçlü bir katılımcı yapısına sahip olduğunu belirterek, "Her zaman yeni sezonun bugüne kadarki en iyi sezon olmasını bekleriz ancak bu kez elimizde bunu destekleyen veriler var. Normal sezonda yer alacak 32 kulüp arasında 10 ulusal lig şampiyonu bulunuyor. Kura çekiminde yer alan toplam 54 takımın ise dikkat çekici şekilde yüzde 80'i kendi yerel liglerinde en az yarı finale ulaştı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'den Avrupa Ligi Projesi BCL ile Tanıtıldı - Son Dakika

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