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NBA'e, Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu - Son Dakika

NBA'e, Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu

20.01.2022 10:47
NBA'e, Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in kariyer sayı rekorunu egale ettiği maçta Orlando Magic'i 123-110 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in kariyer sayı rekorunu egale ettiği maçta Orlando Magic'i 123-110 mağlup etti.

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sixers, son 10 maçtaki 8. galibiyetini, Orlando Magic'i 13 sayı farkla yenerek elde etti.

Bu sezon 26. kez kazanan Sixers'ta all-star Embiid, 50 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin sayı rekorunu bir kez daha tekrarladı. Tobias Harris'in 21, Tyrese Maxey'in 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada 22 dakika 39 saniye süre bulan milli oyuncu Furkan Korkmaz 8 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 38. yenilgisini alarak konferansında son sırada bulunan Magic'te, Mo Bamba 32, Chuma Okeke 18 sayı, Jalen Suggs 14 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı.

Nikola Jokic'ten kazandıran triple-double

Batı Konferansı temsilcilerinin büyük çekişme içinde geçen ve normal süresi 114-114 eşitlikle sona eren mücadelesinde, Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in üstün performansının yardımıyla Los Angeles Clippers'ı uzatma sonunda 130-128 mağlup etti.

Sezonun 23. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta Jokic 49 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. 26 yaşındaki Sırp oyuncu, üçlü çift haneli sayılara ulaşmasını sağlayan son asistini, maçın bitimine 1,7 saniye kala gerçekleştirerek galibiyete büyük katkı sağladı.

Nuggets'a galibiyeti getiren son sayıyı atan Aaron Gordon 28 sayı, Monte Morris ise 19 sayı, 9'ar ribaunt ve asistle oynadı.

Bu sezon 24. kez kaybeden Clippers'ta Ivica Zubac 32 sayı ve 10 ribaunt, Reggie Jackson 28 sayı ve 12 asist ile double-double yapsa da galibiyete yetmedi.

Milli oyuncular sahaya çıktı

Houston Rockets'ın deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştığı maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 dakikada 7 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 blokla oynadı.

Milli oyuncu Cedi Osman'ın 16 dakika 53 saniyede 2 sayı, 1'er ribaunt, asist ve top çalmayla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'a 117-104 yenildi.

Bulls'ta DeMar DeRozan 30 sayı ve 7 asist, Nikolo Vucevic 24 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 123-110

Washington Wizards- Brooklyn Nets: 118-119

Miami Heat- Portland Trail Blazers: 104-92

Atlanta Hawks- Minnesota Timberwolves: 134-122

Boston Celtics- Charlotte Hornets: 102-111

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 117-104

Milwaukee Bucks- Memphis Grizzlies: 126-114

San Antonio Spurs- Oklahoma City Thunder: 118-96

Dallas Mavericks- Toronto Raptors: 102-98

Utah Jazz-Houston Rockets: 111-116

Sacramento Kings- Detroit Pistons: 131-133

Denver Nuggets- Los Angeles Clippers: 130-128 (uzatmada)

Los Angeles Lakers- Indiana Pacers: 104-111

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Amerikan Basketbol Ligi, Orlando Magic, Milli oyuncu, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'e, Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'e, Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu - Son Dakika
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