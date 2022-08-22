NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika
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NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti

22.08.2022 18:00
NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Draymond Green, Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret etti.

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Draymond Green, Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, NBA'de 4 kez şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcu, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve ardından bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

Draymond Green, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında Vodafone Park'ta oynanan maçı da izlemişti.

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Kaynak: AA

Golden State Warriors, Draymond Green, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika
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