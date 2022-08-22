Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, NBA'de 4 kez şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcu, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve ardından bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika

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