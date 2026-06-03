NBA Finali Başlıyor: Spurs ve Knicks Karşılaşıyor - Son Dakika
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NBA Finali Başlıyor: Spurs ve Knicks Karşılaşıyor

03.06.2026 11:43
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San Antonio Spurs ve New York Knicks, NBA final serisine yarın 03.30'da başlayacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs ile New York Knicks arasındaki final serisi, yarın sabaha karşı oynanacak maçla başlayacak.

Frost Bank Center'ın ev sahipliğindeki serinin ilk karşılaşmasında Batı Konferansı şampiyonu Spurs, Doğu Konferansı'nda zafere ulaşan Knicks'i TSİ 03.30'da ağırlayacak.

Spurs, Batı Konferansı'nda normal sezonu 62 galibiyet, 20 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Mitch Johnson'ın çalıştırdığı Spurs, play-off'larda Portland Trail Blazers'ı 4-1, Minnesota Timberwolves'u 4-2 ve son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 4-3'lük serilerle saf dışı bıraktı.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren Mike Brown başantrenörlüğündeki Knicks ise play-off'larda Atlanta Hawks'ı 4-2, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers'ı 4-0'lık sonuçlarla eledi.

Gözler Wembanyama ve Brunson'ın üzerinde

Spurs'te Fransız pivot Victor Wembanyama ve Knicks'te ABD'li oyun kurucu Jalen Brunson, final serisinde takımlarının en önemli kozları olacak.

Wembanyama, bu sezon play-off'larda maç başına 23,2 sayı, 10,8 ribaunt, 2,7 asist ve 3,5 blokla oynadı.

Brunson ise play-off maçlarında 26,9 sayı, 6,6 asist, 2,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Spurs, 6. şampiyonluğu hedefliyor

Tarihinde 7. defa NBA finalinde yer alacak Spurs, 6. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Daha önce 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında NBA şampiyonluğu elde eden San Antonio Spurs, 2013'te ise finalde kaybetmişti.

Knicks 53 yıllık şampiyonluk özlemine son verme peşinde

Knicks, Spurs karşısında uzun süreli şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

NBA'de 1970 ve 1973'te olmak üzere iki kez zafere ulaşan Knicks, 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefliyor.

Finallerde 9. defa boy gösterecek New York Knicks, 1951, 1952, 1953, 1972, 1994 ve 1999'da kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

1999 finalinin rövanşı

İki takımın NBA'de önceki final randevusu, 1999'da yaşandı.

Gregg Popovich başantrenörlüğünde Tim Duncan ve David Robinson'ın yer aldığı kadrosuyla NBA finalinde rakibine 4-1 üstünlük kuran Spurs, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Üst üste 8. sezon farklı bir şampiyon çıkacak

NBA tarihinde ilk kez art arda 8 sezon farklı bir takım şampiyonluk yaşayacak.

Bu sezon Knicks veya Spurs'ün mutlu sona ulaşacağı NBA'de farklı takımların şampiyonluk yaşadığı en uzun seri ortaya çıkacak.

Önceki 7 sezonda Toronto Raptors (2019), Los Angeles Lakers (2020), Milwaukee Bucks (2021), Golden State Warriors (2022), Denver Nuggets (2023), Boston Celtics (2024) ve Oklahoma City Thunder (2025) şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu.

Final serisi programı

NBA final serisi programı şu şekilde:

Yarın:

03.30 San Antonio Spurs-New York Knicks (1. Maç)

6 Haziran Cumartesi:

03.30 San Antonio Spurs-New York Knicks (2. Maç)

9 Haziran Salı:

03.30 New York Knicks-San Antonio Spurs (3. Maç)

11 Haziran Perşembe:

03.30 New York Knicks-San Antonio Spurs (4. Maç)

14 Haziran Pazar:

03.30 San Antonio Spurs-New York Knicks (5. Maç) (Gerekirse)

17 Haziran Çarşamba:

03.30 New York Knicks-San Antonio Spurs (6. Maç) (Gerekirse)

20 Haziran Cumartesi:

03.30 San Antonio Spurs-New York Knicks (7. Maç) (Gerekirse)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA Finali Başlıyor: Spurs ve Knicks Karşılaşıyor - Son Dakika

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