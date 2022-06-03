Boston'da Al Horford 26 sayı, 6 ribaund, Jaylen Brown 24 sayı, 7 ribaund ve Jayson Tatum 12 sayı, 13 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Golden State'te ise Stephen Curry 'in 34 sayı, 5 ribaundu ve Andrew Wiggins'in de 20 sayı, 5 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › NBA finallerinde Boston Celtics, 1-0 öne geçti - Son Dakika

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