NBA Takımları Abu Dabi'de - Son Dakika
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NBA Takımları Abu Dabi'de

NBA Takımları Abu Dabi\'de

NBA, Abu Dabi Oyunları 2024 için Celtics ve Nuggets takımlarını gönderecek.

04.10.2024 11:19
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NBA takımları uluslararası etkinliklerde boy göstermeye devam edecek; ilk durak Abu Dabi

Gürsoy OLCA/ İSTANBUL, - AMERİKAN Basketbol Ligi takımları normal sezon dışında tüm dünyada etkinliklere katılarak bir yandan NBA'in uluslararası spor pazarında tanıtımını gerçekleştirirken diğer taraftan da kültürlerarası etkileşimi iki yönlü destekleyen organizasyonlara imza atıyor. NBA takımlarının bu organizasyonlardan ilki olan Abu Dabi Oyunları 2024'e katılmak için üst üste üçüncü kez Arap Körfezi'ne gitti. Bu kapsamda Boston Celtics ve 2023 şampiyonu Denver Nuggets 4- 6 Ekim tarihleri arasında 2 maç oynayacak.

Her iki karşılaşma da daha önce NBA Abu Dabi Oyunları'nın 2022 ve 2023'teki etkinliklerine ev sahipliği yapan Abu Dabi'nin Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da yapılacak. NBA League Pass üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Nuggets'tan Jamal Murray, Nikolo Jokiç, Jaylen Brown, Jason Tatum gibi yıldızların boy göstereceği iki maç dışında yine aynı salonda düzenlenecek olan taraftar gününde taraftarlar, aralarında Celtics ve Nuggets oyuncularının yanı sıra NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın da bulunduğu ünlü oyuncularla buluşacak ve müzik etkinliğine katılacak.

Abu Dabi Oyunları dışında önümüzdeki sezonda, NBA takımlarının takviminde ABD dışında katılacağı; NBA Mexico City Oyunu 2024, NBA Kanada Serisi ve NBA Paris Oyunları diğer 3 uluslararası etkinlik olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor NBA Takımları Abu Dabi'de - Son Dakika

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