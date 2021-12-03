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NBA tarihinin en farklı galibiyeti - Son Dakika

NBA tarihinin en farklı galibiyeti

03.12.2021 10:10
NBA tarihinin en farklı galibiyeti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.

Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.

NBA'de tüm zamanların en farklı galibiyetleri:

SıraMaçYılFark
1Grizzlies - Thunder2021+73
2Cavaliers - Heat1991+68
3Pacers - Trail Blazers1988+65
4Lakers - Warriors1972+63
5Warriors - Kings1991+62

Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı

Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.

Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.

Sonuçlar:

New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79

Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

Amerikan Basketbol Ligi, Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA tarihinin en farklı galibiyeti - Son Dakika Spor


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