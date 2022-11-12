Eski NBA oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıp kalıyor! Dilenciliğe başladı - Son Dakika
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Eski NBA oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıp kalıyor! Dilenciliğe başladı

12.11.2022 15:11

NBA üst düzey takımlarında forma şansı bulan Delonte West, son olarak Virginia'da dilencilik yaptığı görüldü. Bir zamanların en iyileri arasında gösterilen siyahi basketbolcunun son halini görenler "Nereden nereye" yorumunu yaptı.

2012 yılında yaşadığı psikolojik rahatsızlıklardan ötürü kariyerini noktalayan Delonte West, tedavi sürecine başlamıştı. Ancak bu tedaviler olumlu yönde ilerlemeyince ve eski basketbolcuya kimse sahip çıkmayınca o da kendini sokakta buldu.

KENDİNİ 'MESİH' DİYE TANITMIŞTI!

Bir önceki yıl kendini 'Mesih' diye tanıtan Delonte West, bu kez Fairfax County etrafında dilencilik yaparken yakalandı.Yerel güçler, devriye gezdiği esnada kapısı açık bir otomobilin yanında yatan bir adam buldular. Yaklaştıklarında bu kişinin West olduğunu fark ettiler .Dayak yemiş ve cebindeki son kuruşunu dahi kaptırmış şekilde bulunan West, önce hastaneye sonra karakola götürüldü.

"SİYAHİLERİN EN İYİSİYDİM" DEMİŞTİ

Boston Celtics ve Dallas Mavericks gibi üst düzey ekiplerde forma giyen West, "LeBron ve Jordan'dan daha iyiydim. Herhangi bir sporu icra eden en yetenekli siyahi bendim" diyen Delonte, 2012 yılına kadar 400'ün üzerinde NBA maçında oynamıştı.

İşte yıldız ismin hayranlarını kahreden o görüntüleri;

Nereden nereye! Bir dönem paraya para demiyordu, şimdi dilencilik yapıyor
Nereden nereye! Bir dönem paraya para demiyordu, şimdi dilencilik yapıyor
Nereden nereye! Bir dönem paraya para demiyordu, şimdi dilencilik yapıyor
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basketbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski NBA oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıp kalıyor! Dilenciliğe başladı - Son Dakika
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