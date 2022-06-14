NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde - Son Dakika
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NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde

14.06.2022 15:51

NBA'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Montrezl Harrell, arabasında 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Harrell, 1 ila 5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezası alabilir.

Charlotte Observer'da yer alan habere göre; Montrezl Harrell,uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Polis kontrolü sırasında arabasında uyuşturucu bulunan yıldız oyuncu, hapis cezasıyla karşı karşıya. 28 yaşındaki basketbolcu, 12 Mayıs'ta sabah 10.00 sularında aracını başka bir araca çok yakın kullanarak trafik kurallarını ihlal etmesi sebebiyle bir Kentucky eyalet polisi tarafından durduruldu. Polisler uyuşturucudan şüphelenirken Harrell, üzerinde bir miktar bulundurduğunu itiraf etti. Ancak arabada yapılan inceleme sonrası 3 kilo uyuşturucu bulundu.

NBA yıldızına hapis şoku! 5 yıllık ceza ile karşı karşıya

1-5 YIL HAPİS İSTENİYOR

Kariyerinde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers gibi takımlar bulunan yıldız basketbolcu 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde - Son Dakika
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