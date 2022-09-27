Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu

Koronavirüs aşısı olmayı reddederek Nets'in iç saha maçlarına çıkamayan ve eyaletlerde değişen sağlık kanunlarının ardından bazı maçları da kaçırmak zorunda kalan Irving, mali açıdan kayıplar yaşadığını ifade etti.

"İŞİMİ KAYBEDEBİLECEĞİM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMEK ZORUNDAYIM"

ABD basınına açıklamalarda bulunan Irving, yeni bir sözleşme almak için aşılı veya aşısız olmanın önemli olduğunu söyledi. Hayatım boyunca işimi kaybedebileceğim gerçeğiyle yüzleşmek zorundayım diyen Kyrie Irving, "Aşılı veya aşısız olmak, yeni bir sözleşme almak için önemli rol teşkil ediyor. Geleceğime ilişkin büyük bir belirsizlik var. Bu ligde veya bu takımda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bu kararım nedeniyle, hayatım boyunca işimi kaybedebileceğim gerçeğiyle yüzleşmek zorundayım." dedi.

"AŞISIZ OLDUĞUM İÇİN 100 MİLYON DOLARLIK KONTRATTAN OLDUM"

Şampiyonluk yüzüğü bulunan ve 7 kez all-star seçilen Nets'in süper yıldızı Kyrie Irving, "Dört yılı kaybettim, aşısız olduğum için 100 milyon dolarlık bir kontrattan oldum. Aldığım kararın sonucu bu oldu." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE BULUNUYOR

Kontratında bulunan özel bir madde nedeniyle bu sezonun sonuna kadar Nets'in sözleşmeli oyuncusu olan Irving, 36,5 milyon dolar kazanacak ve ardından serbest oyuncu statüsüne geçecek.

AŞI OLMAYI İLK BAŞTA REDDETMİŞTİ

Koronavirüs sebebiyle ara verilen NBA'in tekrar başlamasıyla oyuncuların aşı olması Nba yönetimi tarafından teşvik edilmiş, aşı olmayanlara ise bazı kısıtlamalar getirilmişti. Irving o dönem aşı olmayı reddetmişti.