NBA yıldızından Göztepe paylaşımı

NBA'de Boston Celtics forması giyen dünyaca ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya hesabından Göztepe'nin gönderisini paylaştı.

7.3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki İzmir ekibinin bu sene kadrosuna kattığı Jordan Barnes'ı antrenman yaparken yaptığı paylaşımı Tatum da 7.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından yayınladı. Barnes'ın Tatum ile lise takımından arkadaş oldukları öğrenildi.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Temmuz ayında Göztepe'ye imza atan 27 yaşındaki guard Barnes geçen sezon da ülkemizde forma giymişti.

İşte o paylaşım;