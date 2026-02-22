Ndidi Göztepe'ye Gol Atarak Beşiktaş'taki 2. Sevinci Yaşadı - Son Dakika
Ndidi Göztepe'ye Gol Atarak Beşiktaş'taki 2. Sevinci Yaşadı

22.02.2026 22:25
Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 yenerken Wilfred Ndidi 9. dakikada gol atarak takımına katkı sağladı.

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Göztepe karşısında attığı golle siyah-beyazlı takımda 2. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İzmir ekibi karşısında 9. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ndidi, böylece siyah-beyazlı formayla 2. golünü kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 Süper Lig, 2 Avrupa kupaları ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.

Müsabakaya 11'de başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

