Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop\'u maalesef haklı çıkardı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanacak kritik rövanş maçı öncesinde DAZN'a maç ile ilgili değerlendirmeler yapmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.
Hamit Altıntop, yaptığı değerlendirmede kalecinin performansının belirleyici olacağını söyleyerek, ''Galatasaray'da Liverpool maçında kilit oyuncu kesinlikle kaleci olacak. Onun çok fazla işi olacak. Takımın çok iyi ve birlik içinde savunma yapması gerekiyor.'' demişti.
Ayrıca Galatasaray'ın tur atlaması için kesinlikle gol atmasının gerektiğini çizen Altıntop, ''Galatasaray orada gol atamazsa şansı olmaz. Hücumda da mutlaka etkili olmaları ve fırsat kollamaları gerekir. Juventus ikinci maçı çok ikna edici değildi. Bu yüzden fazla havaya girmemek lazım. Liverpool'u orada yenmek çok zor bir iş olacak. Bu yüzden Galatasaray olarak biraz mütevazı olmalıyız.'' ifadelerini kullanmıştı.
4-0'lık Liverpool Galatasaray maçı sonrası ise Hamit Altıntop'un sözleri yeniden gündem oldu. Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır 4 gole rağmen kalesinde devleşirken, rakip kalede gol bulamayan Cimbom, Avrupa'ya veda etti.
