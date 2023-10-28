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Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor - Son Dakika

Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:23

Fırtına gibi sezona başlayan Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan ekiplerinden teklif yağıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yüksek bir teklif gelmesi durumunda Thiam'ın gitmesine onay verecek.

Kayserispor'da sezon müthiş başlayan Mame Thiam için Suudi Arabistan ekipleri devrede. Senegalli golcüye, Arap takımlarından adeta teklif yağıyor.

YÜKSEK TEKLİFE ONAY VERİLECEK

Kayserispor, Mame Thiam'ın Suudi Arabistan'a gitmesine yüksek bir teklif gelmesi durumunda onay verecek. Senegalli golcünün performansını böyle sürdürmesi durumunda Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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9 MAÇTA 9 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Mame Thiam bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Suudi Arabistan, Kayserispor, Mame Thiam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor - Son Dakika
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