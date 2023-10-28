Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor

Kayserispor'da sezon müthiş başlayan Mame Thiam için Suudi Arabistan ekipleri devrede. Senegalli golcüye, Arap takımlarından adeta teklif yağıyor.
Kayserispor, Mame Thiam'ın Suudi Arabistan'a gitmesine yüksek bir teklif gelmesi durumunda onay verecek. Senegalli golcünün performansını böyle sürdürmesi durumunda Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Mame Thiam bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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