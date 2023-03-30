Ne oldu sana böyle? Eski milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasında stada alınmadı - Son Dakika
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Ne oldu sana böyle? Eski milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasında stada alınmadı

30.03.2023 11:15

Türkiye-Hırvatistan maçını izlemek isteyen Yunus Mallı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na alınmadı. 25 defa A Milli Takım formasını terleten Yunus, görevlilerin kapıları kapatması sebebiyle dışarda kaldı. Milli futbolcu, taraftarlar ve basın mensuplarının itirazları sonucuyla maça güçlükle girebildi.

UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da ağırladığı Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. 40 bin kişinin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda takip ettiği mücadelede trajikomik bir olay yaşandı.

KAPIDA KALDILAR

Daha önce 25 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yunus Mallı, stat kapısında kaldı. Yaşanan yoğunluktan dolayı görevliler, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Batı Tribünü, VİP ve Basın giriş kapısını 21.15'te kapattı. Milli futbolcunun yanı sıra Bursaspor'un kaptanı Enver Cenk Şahin ile tecrübeli oyuncular Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez de stada girmekte güçlük çekti.

Nereden nereye! Milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye-Hırvatistan maçında stada giremedi

TARAFTARLAR VE MEDYA İTİRAZ ETTİ

Yunus Mallı ve Bursaspor kaptanı Enver Cenk Şahin, görevlilere durumu izah etse de olumlu bir sonuç alamadı. Futbolcular, kapıda biriken taraftarlar ve basın mensuplarının yoğun itirazları sonunda emniyet güçlerinin kapıları açmasıyla maça girebildi.

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Son Dakika Spor Ne oldu sana böyle? Eski milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasında stada alınmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne oldu sana böyle? Eski milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasında stada alınmadı - Son Dakika
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