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Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, geriden gelerek Almeira'yı 3-2 yendikleri karşılaşmada Arda Güler'e şans vermediği için eleştirildi. Türk futbolseverler ve Real taraftarları, İtalyan hocanın genç yıldıza neden şans vermediğini anlamadıklarını belirtti.

22.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:54
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Real Madrid ile Almeria, İspanya La Liga'nın 21. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadığı için eleştirildi.

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Bellingham, 67. dakikada Vinicius Junior ve 90+9. dakikada Carvajal kaydetti. Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen Arda Güler ise maçta forma şansı bulamadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Arda Güler'in ısınmadan gelerek kulübeye üzgün bir şekilde oturması ise çok konuşuldu. Hem Türk futbolseverler hem de Real Madrid taraftarları, Ancelotti'yi Arda Güler'i oyuna almadığı için eleştirdi.

Arda Güler'in kulübedeki görüntüsü:

Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
YORUMLAR (13)
  • Ali Kublay: Oda anladı Ardadan cacık olmayacagini Yanıtla 529 122
  • Faruk AK: bu futbolcular yazık ediyor kendilerine niye oynamayacağın takıma gidiyorsun bu hem kendi sağlığın için hemde milli takım için iyi bir seçim değil sırf ben reale gittim demek için gitmemeli Yanıtla 33 307
  • Uğur RİZE: Adam degil bu teknik adam karektersiz Yanıtla 64 203
  • haydar topçu: Kendi düşen ağlamaz arda feneri para için bıraktı Yanıtla 167 88
  • süleyman hakan gökşen: arda güler'in oynayacağı maçta skor 4-0 ya da 5-0 olmalı ki, futbolcumuz da rahat oynayabilsin, sıkıntılı maçta oynarsa fatura ona kesilir, hoca da bu şekilde düşünüyor olmalı... Yanıtla 38 153
  • fışfış: arda güler başakşehir'e hayırlı olsun. Yanıtla 90 67
  • süleyman hakan gökşen: geçen sezon Fenerbahçe'de bile doğru dürüst oynatılmadı, sözleşmesinde yer alan bir maddede, belirlenen bir süre oynatılmazsa serbest kalacağı yazılıydı, o nedenle son maçlarda devamlı oynatıldı, gittiği takım dünya devi, antrenmanlarda 2-3 kez sakatlandı, hoca da oynatmak için iyi bir zamanı bekliyor. Yanıtla 18 65
  • Talip Konyali: ağam bu mafya çırağı bizim ardayla eğleni...oynatacağı moynatacağı falan yok..halı sahaya çağıralım da paslanmasın...yazık Yanıtla 20 44
  • Talip Konyali: korkunu ecele faydası yok... 12 21
  • seçkin mert: Nereden bilirsin diye sormuşlar,kendimden bilirim diye cevap vermiş. 4 11
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Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı - Son Dakika
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