Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu - Son Dakika
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Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu

11.06.2022 23:12

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Mücadelenin 21. dakikasında Merih Demiral, topun dışarıya çıkmasını engellemek isterken ölçüyü kaçırınca, yerde kayarak önce köşe gönderini yerinden çıkardı ardından ise saha kenarındaki kameramana vurdu. Pozisyonda milli futbolcu ayağını son anda çekerek kameramanın ciddi bir sakatlık yaşamasının önüne geçti.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede Merih Demiral'ın bir pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu.

MERİH DEMİRAL, KAMERAMANI SAKATLIYORDU

Karşılaşmanın 21. dakikasında dışarı çıkan topu sahada tutmak isteyen Merih Demiral, müdahalesinde başarısız olunca köşe gönderine çarptı. Köşe gönderini yerinden sökerek saha kenarındaki kameramanın üzerine giden milli futbolcu az kalsın büyük bir sakatlığa sebep olacaktı. Son anda ayaklarını çeken Merih, kameramanın büyük bir sakatlık yaşamasına engel oldu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, bazı futbolseverler Merih Demiral'ın müdahalesini abartılı ve gereksiz buldu.

İşte o anlar:

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Uluslar Ligi'nde bileğimiz bükülmüyor! A Milli Takım, Lüksemburg'u da sahadan sildi Uluslar Ligi'nde bileğimiz bükülmüyor! A Milli Takım, Lüksemburg'u da sahadan sildi

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Son Dakika Spor Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu - Son Dakika
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