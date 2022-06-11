Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede Merih Demiral'ın bir pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu.

MERİH DEMİRAL, KAMERAMANI SAKATLIYORDU

Karşılaşmanın 21. dakikasında dışarı çıkan topu sahada tutmak isteyen Merih Demiral, müdahalesinde başarısız olunca köşe gönderine çarptı. Köşe gönderini yerinden sökerek saha kenarındaki kameramanın üzerine giden milli futbolcu az kalsın büyük bir sakatlığa sebep olacaktı. Son anda ayaklarını çeken Merih, kameramanın büyük bir sakatlık yaşamasına engel oldu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, bazı futbolseverler Merih Demiral'ın müdahalesini abartılı ve gereksiz buldu.

İşte o anlar: