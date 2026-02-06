Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
06.02.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, kulübün sosyal sorumluluk uygulaması kapsamında maaşının %1'ini bağışladı. Bu bağış, dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sağlayacak bir destek programına aktarıldı. Kante'nin bu hareketi, hem taraftarlar hem de spor çevreleri tarafından takdirle karşılandı. Fenerbahçe'nin bu politikası, spor dünyasında önemli bir adım olarak görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sahaya çıkmadan yaptığı bağışla sarı-lacivertli camiada ve spor kamuoyunda gündem yarattı. Kulübün sosyal sorumluluk uygulaması kapsamında Kante'nin maaşından yapılan kesinti dikkat çekti.

YENİ TRANSFERLERE ZORUNLU SOSYAL SORUMLULUK ŞARTI

Fenerbahçe'de yeni transfer edilen futbolcuların maaşlarının yüzde 1'i, dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sağlayan destek programına aktarılıyor. Kulüp yönetimi, bu uygulamayı kabul etmeyen oyuncuların transferine onay vermiyor. Daha önce Cherif'in dahil olduğu programa, son olarak N'Golo Kante de katıldı.

AYAĞININ TOZUYLA 14 MİLYON TL BAĞIŞ

Fransız yıldızın maaş detayları da netleşti. Kante, Fenerbahçe'den 14 milyon Euro imza parası alacak. Bu sezon için 5.5 milyon Euro, sonraki iki sezon için ise sezon başına 11'er milyon Euro maaş kazanacak. Toplamda 27.7 milyon Euro'luk kazancının yüzde 1'ine denk gelen 275 bin Euro, yani yaklaşık 14.2 milyon TL, doğrudan dezavantajlı çocuklara aktarılacak.

KULÜP POLİTİKASI TAKDİR TOPLADI

Fenerbahçe'nin bu uygulaması hem taraftarlar hem de spor çevreleri tarafından takdirle karşılanırken, Kante'nin henüz forma giymeden yaptığı bu bağış, yıldız futbolcunun karakterine yönelik olumlu yorumları da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tufan Başar Tufan Başar:
    şaşırdım ilk defa FB öven bir haber yapılmış. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Yabancı yatırımcının rotası netleşti Her 3 konuttan 1’i tek şehirden satıldı Yabancı yatırımcının rotası netleşti! Her 3 konuttan 1'i tek şehirden satıldı

10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
10:00
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:38:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.