Ne yaptın sen Merih? Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

Ne yaptın sen Merih? Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.

14.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:45
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A Milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafla futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

"RONALDOYA DÖNMÜŞ"

Al Ahli'de forma giyen fakat sakatlığı bulunan başarılı savunmacı, henüz sakatlığını tam olarak atlatamasa da salon çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcunun kaslı fotoğrafını gören herkes, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.

Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

İşte o yorumlardan bazıları;

Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ne yaptın sen Merih? Son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın sen Merih? Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ne yaptın sen Merih? Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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