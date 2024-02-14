A Milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafla futbolseverlerden büyük beğeni aldı.
Al Ahli'de forma giyen fakat sakatlığı bulunan başarılı savunmacı, henüz sakatlığını tam olarak atlatamasa da salon çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcunun kaslı fotoğrafını gören herkes, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Ne yaptın sen Merih? Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Aralık ayında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi. İstihdam artış oranı ise yıllık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ise aynı çeyrekte tahminlere paralel olarak yüzde 0.1 büyüdü.
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