Necip Fazıl Lisesi Futsal'da Çifte Şampiyonluk - Son Dakika
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Necip Fazıl Lisesi Futsal'da Çifte Şampiyonluk

Necip Fazıl Lisesi Futsal\'da Çifte Şampiyonluk
03.06.2026 14:51
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Salihli Necip Fazıl Kısakürek Lisesi, futsal turnuvasında hem kızlar hem erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası 2. Küme Futsal Müsabakaları'nda Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi büyük bir başarıya imza attı. Okul, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde şampiyon olarak turnuvaya damgasını vurdu.

Erkeklerde 10, kızlarda ise 5 okulun mücadele ettiği turnuvada üstün performans sergileyen Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, her iki kategoride de zirveye çıkarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan organizasyonda, sporun birleştirici gücü ve fair play ruhu ön plana çıktı. Takımların centilmence mücadele ettiği turnuva, izleyenlerden de tam not aldı.

Öte yandan şampiyon sporcular, elde ettikleri başarıyı anlamlı bir vefa örneğiyle taçlandırdı. Öğrenciler, geçtiğimiz aylarda Salihli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sude Gelen'i unutmayarak onu anan mesajlarla sahaya çıktı. Bu anlamlı davranış, turnuvaya duygusal anlar yaşatırken büyük takdir topladı.

Hem sportif başarıları hem de gösterdikleri vefa örneğiyle dikkat çeken Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, futsal turnuvasının en çok konuşulan okulu oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Necip Fazıl Kısakürek, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Fazıl Lisesi Futsal'da Çifte Şampiyonluk - Son Dakika

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