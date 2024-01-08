Necip Uysal Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak

Necip Uysal kamp kadrosunda yok

İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

NECİP UYSAL KAMP KADROSUNDA YOK

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada geçirdiği kafa travması nedeniyle takip ve sahaya dönüş süreci devam eden Necip Uysal, siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimlere yer verdi:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçı için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.