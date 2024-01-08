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Necip Uysal Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak - Son Dakika
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Necip Uysal Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan antrenmanda Necip Uysal'ın kadroda yer almadığı açıklandı. Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda ise Mert Günok, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal gibi isimler yer aldı.

Necip Uysal Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak
08.01.2024 - 14:09,
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Necip Uysal kamp kadrosunda yok

İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

NECİP UYSAL KAMP KADROSUNDA YOK

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada geçirdiği kafa travması nedeniyle takip ve sahaya dönüş süreci devam eden Necip Uysal, siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimlere yer verdi:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçı için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.

Kaynak: DHA
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