Final bile oynarız! İşte Galatasaray\'ın UEFA Avrupa Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri

Serkan Basar:

şimdi gerçekçi konuşacağım yine beni linç edecekler :) ama söylemekten vazeçmeyeceğim GS Avrupa ligindede başarılı olamaz çünkü ülkemizde oynanan futbol gerek fizik gerekse mental olarak avrupanın çok gerisinde