Dün akşam deplasmanda Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi macerasını tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak.
İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.
Son Dakika › Spor › Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika