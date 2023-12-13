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Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'ın rakibi, grubunu ikinci bitiren bir ekip olacak ve 18 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak. İşte sarı-kırmızılı takımı bekleyen muhtemel rakipler...

13.12.2023 - 09:40,  Güncelleme: 10:19
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Dün akşam deplasmanda Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi macerasını tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

RAKİP 18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

MAÇLAR ŞUBAT'TA

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak.

İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

  • A GRUBU: West Ham United/ Freiburg
  • B GRUBU: Marsilya/ Brighton
  • C GRUBU: Real Betis/ Rangers/ Sparta Prag
  • D GRUBU: Sporting Lizbon
  • E GRUBU: Touolouse/ Union Saint-Gilloise
  • F GRUBU: Rennes/ Villarreal
  • G GRUBU: Slavia Prag/ Roma
  • H GRUBU:Karabağ/ Molde

14 ARALIK'TA NETLEŞECEK

Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.

Final bile oynarız! İşte Galatasaray\'ın UEFA Avrupa Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: şimdi gerçekçi konuşacağım yine beni linç edecekler :) ama söylemekten vazeçmeyeceğim GS Avrupa ligindede başarılı olamaz çünkü ülkemizde oynanan futbol gerek fizik gerekse mental olarak avrupanın çok gerisinde Yanıtla 1 0
  • Selim Kayisi: Bir fenerli olarak tüm kalbimle umarım kupayı alırlar diyorum. Yalnız eleneceklerse 1-0 - 2-1 gibi sonuçlarla değil, 8-10 tane yiyerek elensinler. Neşemizi bulalım :Pp Yanıtla 5 4
  • FATİH ŞAHİN: Cimbom Final yakışır sana Yanıtla 29 11

Galatasaray, Aralık, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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