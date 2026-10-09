Nedim Tolga Tunçer, Atina'da trap erkeklerde Avrupa şampiyonluğunu kazandı

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Nedim Tolga Tunçer, final yarışını birinci sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.