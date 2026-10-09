Nedim Tolga Tunçer, Atina'da trap erkeklerde Avrupa şampiyonluğunu kazandı

Nedim Tolga Tunçer, Atina'da trap erkeklerde Avrupa şampiyonluğunu kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonuna göre Atina'daki finali ilk sırada bitiren Tunçer, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Nedim Tolga Tunçer, final yarışını birinci sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA
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