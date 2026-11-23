A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacakları İtalya ve İzlanda maçlarının Dünya Kupası öncesinde önemli bir hazırlık olacağını söyledi.

A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile, pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmalar öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke olmanın ve namağlup yollarına devam etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tabii şu anda baktığınız zaman biraz kadroyu geniş tuttuk ve diğer potansiyel oyuncuların da milli takıma olan katkılarını görmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi EuroLeague'de, Avrupa kupalarında oynayan takımların ve ligin çok yoğun bir temposu var. Oyuncularımıza ve kulüplerimize de gösterdikleri bu özveri için çok teşekkür ederiz. Bizim için önemli bir hazırlık da olacak Dünya Şampiyonası öncesi. Bütün oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

"Onları görmek için iyi bir fırsat bizim için"

Kadrodaki genç oyuncularla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yücel, "Çok önemli bir fırsat olacak onları görme açısından. Ömer bizle zaten beraberdi yazın. Onları görmüş olacağız fakat işte hocamızın da söylediği gibi Yavuz gibi bazı oyuncular gibi onlar da sakat gelemediler. Özellikle Ömer Real Madrid'de de artık A takım kadrosuna alındı. İnşallah çok önemli katkılar verecektir milli takımımıza önümüzdeki dönemde. Bunları görmek için iyi bir fırsat bizim için" ifadelerini kullandı.