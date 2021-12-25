Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa ve Altay kozlarını paylaştı. Ligde 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Altay karşısında galibiyet hasretini dindirdi. Altay'ın 3 puan hasreti ise 12 maça çıktı.
Karşılaşmada perdeyi 34'te Donk açtı. 51'de Umut Bozok penaltı kaçırdı. Cebrail, 67'de ikinci sarı kartı görerek Altay'ı 10 kişi bıraktı. 88'de Umut Bozok, maçın skorunu tayin etti: 2-0.
Son Dakika › Spor › Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık - Son Dakika Spor