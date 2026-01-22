Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi\'nin liderini 90+10\'daki golle yıktılar

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Brann ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Bergen Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

90+10'DA NEFES KESEN SON

Midtjylland, 4. dakikada Martin Erlic ile öne geçti. Brann, bu gole 19. dakikada Noah Holm ile karşılık verdi. Konuk ekipte sahneye çıkan Junior Brymado, 31. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarının 68. dakikasında penaltı kazanan Brann, Emil Kornvig'in golüyle maça yeniden denge getirdi. Bu golün yalnızca iki dakika sonrasında tekrar sahneye çıkan Martin Erlic, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Midtjylland'ı üçüncü kez öne geçirdi. Maçta son sözü Brann söyledi. Son saniyelerde penaltı kazanan ev sahibi ekibi, 90+10'da Joachim Soltvedt ile maçın skorunu belirledi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Midtjylland, 16 puana yükselerek dördüncü sıraya geriledi. Brann ise puanını 9'a çıkardı.