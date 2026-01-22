Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi\'nin liderini 90+10\'daki golle yıktılar
22.01.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Brann, haftaya lider giren Midtjylland ile 90+10'da attığı golle 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Brann ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Bergen Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

90+10'DA NEFES KESEN SON

Midtjylland, 4. dakikada Martin Erlic ile öne geçti. Brann, bu gole 19. dakikada Noah Holm ile karşılık verdi. Konuk ekipte sahneye çıkan Junior Brymado, 31. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarının 68. dakikasında penaltı kazanan Brann, Emil Kornvig'in golüyle maça yeniden denge getirdi. Bu golün yalnızca iki dakika sonrasında tekrar sahneye çıkan Martin Erlic, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak Midtjylland'ı üçüncü kez öne geçirdi. Maçta son sözü Brann söyledi. Son saniyelerde penaltı kazanan ev sahibi ekibi, 90+10'da Joachim Soltvedt ile maçın skorunu belirledi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Midtjylland, 16 puana yükselerek dördüncü sıraya geriledi. Brann ise puanını 9'a çıkardı.

Midtjylland, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:39:09. #7.11#
SON DAKİKA: Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.