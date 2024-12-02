Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Şampiyonu

Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Şampiyonu

Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, Süper Lig finalini kazanarak 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı.

02.12.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig finalinde 54 kg'da ortaya koyduğu performansla rakibini geride bırakarak şampiyon oldu.

Sadece ulusal bir unvanın değil aynı zamanda 2025 Avrupa Şampiyonası bileti için de mücadele edilen bir turnuva olan ve Türkiye'nin en iyilerini karşı karşıya geldiği Süper Lig turnuvası Balıkesir'de düzenlendi. Finalde üstün performans sergileyen Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, Süper Lig kemerini kazanarak bir kez daha şampiyonluk tahtına oturdu. Milli sporcu Nefise Delikurt, yoğun bir sezonun ardından Süper Lig'de de zirveye çıkarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu"

Nefise Delikurt'un antrenörü Murat Delikurt hedeflerinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Çok yoğun bir sezon geçirdik. Kosova'da Avrupa üçüncüsü olduktan kısa bir süre sonra Süper Lig Finali'ne hazırlandık ve bugün emeğimizin karşılığını aldık. 2025 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledik. Hedefimiz bu kez Avrupa Şampiyonu olmak. Bizi destekleyen, dualarıyla yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Muay Thai, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.