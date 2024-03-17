Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştığı maça Mauro Icardi damgasını vurdu.
Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.
Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi. Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.
Son Dakika › Spor › Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirterek, enerjilerinin olmadığını ve güçlerinin neredeyse olmadığını söyledi. İkinci yarıda ise biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti. Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularının uzun süredir dinlenemediğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 300 yelkenci takımın katıldığı yarışlarda, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edildi. Yarışların son gününde uygun rüzgar çıkmayınca yatlar marinaya geri döndü. Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden takım, milli araya 3 puanla girdi. Takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
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