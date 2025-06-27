Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda\'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Deniz Şirin:

Klavye den yazacaginiza su adam kadar verimli olsaydınız Türkiye 8 basamak atlardı. Neyse tebrik edilmeli. Real Madrid gibi bir takımda oynayabilmek veya Juventus veya Benfica herkesin harcı değil. Başarıdan rahatsız olan varsa okumayın abi... İçerik evet zayıf ama bu şekilde yorum yazık...