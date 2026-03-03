Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

La Liga'da Barcelona ve Valencia formalarıyla toplam 188 maça çıkan eski Fransız stoper Jeremy Mathieu'nun son hali gündem oldu. Tecrübeli futbolcu, maddi ve kişisel sorunlar nedeniyle Fransa'da bir spor mağazasında tezgahtar olarak çalıştığını açıkladı.

FUTBOLU BIRAKTI, ZOR GÜNLER BAŞLADI

2002-03 sezonunda Sochaux'ta profesyonel olan Mathieu; Toulouse, Valencia ve Barcelona formaları giydi. 2014-15 sezonunda 20 milyon euro bonservisle Barcelona'ya transfer olan savunmacı, İspanyol ekibinde 91 maça çıktıktan sonra Sporting'e bedelsiz gitti. Kariyerini ülkesinde Luynes'te sürdüren Mathieu, 2023-24 sezonunda futbolu bıraktı.

Futbol sonrası bir süre gözlerden uzak kalan eski oyuncu, kısa süre önce Fransa'daki bir spor mağazasında çalışırken görüntülendi.

"CİDDİ SORUNLAR YAŞADIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından beIN Sports Fransa'ya konuşan Mathieu, hayatında ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Depresyonda olduğunu belirten eski futbolcu, Sochaux'tan eski takım arkadaşı Loic Lova-Landre'nin kendisine şirketinde tezgahtarlık işi bulduğunu ifade etti.

Mathieu, devam eden bir dava süreci bulunduğunu vurgulayarak, "Tezgahtarlık yapıyorsam bunun bir sebebi var. Şu anda ciddi sorunlar yaşatan bir durumla ilgili hukuki bir süreç içindeyim. Ömrüm boyunca bu işi yapmayacağım" dedi.