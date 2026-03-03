Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
03.03.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın eski savunmacısı Jeremy Mathieu, yaşadığı maddi ve hukuki sorunlar nedeniyle Fransa'da bir spor mağazasında tezgahtar olarak çalıştığını açıkladı.

La Liga'da Barcelona ve Valencia formalarıyla toplam 188 maça çıkan eski Fransız stoper Jeremy Mathieu'nun son hali gündem oldu. Tecrübeli futbolcu, maddi ve kişisel sorunlar nedeniyle Fransa'da bir spor mağazasında tezgahtar olarak çalıştığını açıkladı.

FUTBOLU BIRAKTI, ZOR GÜNLER BAŞLADI

2002-03 sezonunda Sochaux'ta profesyonel olan Mathieu; Toulouse, Valencia ve Barcelona formaları giydi. 2014-15 sezonunda 20 milyon euro bonservisle Barcelona'ya transfer olan savunmacı, İspanyol ekibinde 91 maça çıktıktan sonra Sporting'e bedelsiz gitti. Kariyerini ülkesinde Luynes'te sürdüren Mathieu, 2023-24 sezonunda futbolu bıraktı.

Futbol sonrası bir süre gözlerden uzak kalan eski oyuncu, kısa süre önce Fransa'daki bir spor mağazasında çalışırken görüntülendi.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

"CİDDİ SORUNLAR YAŞADIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından beIN Sports Fransa'ya konuşan Mathieu, hayatında ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Depresyonda olduğunu belirten eski futbolcu, Sochaux'tan eski takım arkadaşı Loic Lova-Landre'nin kendisine şirketinde tezgahtarlık işi bulduğunu ifade etti.

Mathieu, devam eden bir dava süreci bulunduğunu vurgulayarak, "Tezgahtarlık yapıyorsam bunun bir sebebi var. Şu anda ciddi sorunlar yaşatan bir durumla ilgili hukuki bir süreç içindeyim. Ömrüm boyunca bu işi yapmayacağım" dedi.

Jérémy Mathieu, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:34:03. #7.12#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.