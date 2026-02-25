Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Romario, Rio Karnavalı'ndan çıkarken alkollü bir şekilde görüntülendi. Karnaval alanındaki locadan ayrıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"NEREDEN NEREYE"

Bir dönem dünya futboluna damga vuran ve 1994 Dünya Kupası zaferinin mimarlarından biri olan Romario'nun son hali futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, efsane oyuncunun geçmişteki performanslarına atıfta bulunarak "Nereden nereye" yorumları yaptı.

Bazı futbolseverler görüntüleri karnaval eğlencesinin doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise eski günleri hatırlatan paylaşımlarda bulundu.