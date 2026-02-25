Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor - Son Dakika
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
25.02.2026 14:38  Güncelleme: 14:45
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
Brezilyalı futbol efsanesi Romario, Rio Karnavalı'ndan alkollü bir şekilde çıkarken görüntülendi. Bu görüntüler kısa sürede yayılarak futbolseverlerin gündemine oturdu.

Brezilyalı futbol efsanesi Romario, Rio Karnavalı'ndan çıkarken alkollü bir şekilde görüntülendi. Karnaval alanındaki locadan ayrıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

"NEREDEN NEREYE"

Bir dönem dünya futboluna damga vuran ve 1994 Dünya Kupası zaferinin mimarlarından biri olan Romario'nun son hali futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, efsane oyuncunun geçmişteki performanslarına atıfta bulunarak "Nereden nereye" yorumları yaptı.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Bazı futbolseverler görüntüleri karnaval eğlencesinin doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise eski günleri hatırlatan paylaşımlarda bulundu.

Romario, Futbol, Spor, Rio, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bitmiş okeye donuyor 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
