Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçe, ligin son maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bu sezon lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda oynadığı her maçta stadyumu hınca hınç dolduran Sarı-lacivertliler, ligin son maçında takımını yalnız bıraktı. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre Konyaspor maçını izlemek için 6 bin 764 taraftar stada giriş yaptı.
Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, önceki maçlarda yapılan protestolara bu maçta da devam etti. Sarı-lacivertliler, maç boyunca çeşitli tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca bazı oyunculara da ıslıklı protestolar gerçekleşti.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki taraftar sayısı hayrete düşürdü - Son Dakika
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