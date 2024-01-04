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Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarda top koşturan ve son olarak Antalyaspor'da forma giyen futbolcu Sinan Gümüş Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray\'da oynayan futbolcu Arda\'nın öğrencisi oldu
04.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:39
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Bu sezon aldığı sonuçlarla Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, tecrübeli futbolcu Sinan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti.

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Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN KARİYERİ

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.

Nereden nereye! Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda Turan'ın öğrencisi oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu - Son Dakika


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