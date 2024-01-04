Fenerbahçe ve Galatasaray\'da oynayan futbolcu Arda\'nın öğrencisi oldu

Bu sezon aldığı sonuçlarla Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, tecrübeli futbolcu Sinan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN KARİYERİ

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.