Nesibe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u yendi

Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Candemir Tabak, Gündoğan Ali Balaban
Nesibe Aydın: Thomas 14, Pelin Derya Bilgiç 15, Gamze Takmaz 11, Cannon 17, Coates 4,??????? Gülşah Duman Bıçakcı 4, İlayda Güner 6, Feride Şevval Akalan 3
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 14, Brown 15, Henderson 17, Lucet 16, Helin Boybeyi, Günesh Denise Karaoğlan 3, Arzu Asiye Özdemir
1. Periyot: 21-10
Devre: 37-27
3. Periyot: 60-41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasının kapanış maçında Nesibe Aydın, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 74-65 yendi.
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