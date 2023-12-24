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Nesibe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u yendi - Son Dakika
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Nesibe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasının kapanış maçında Nesibe Aydın, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 74-65 yendi.

Nesibe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u yendi
24.12.2023 - 18:15,
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Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Candemir Tabak, Gündoğan Ali Balaban

Nesibe Aydın: Thomas 14, Pelin Derya Bilgiç 15, Gamze Takmaz 11, Cannon 17, Coates 4,??????? Gülşah Duman Bıçakcı 4, İlayda Güner 6, Feride Şevval Akalan 3

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 14, Brown 15, Henderson 17, Lucet 16, Helin Boybeyi, Günesh Denise Karaoğlan 3, Arzu Asiye Özdemir

1. Periyot: 21-10

Devre: 37-27

3. Periyot: 60-41

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasının kapanış maçında Nesibe Aydın, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 74-65 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nesibe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u yendi - Son Dakika
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