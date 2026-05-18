Nesibe Aydın, Jayda Curry'i Kadrosuna Kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın, ABD'li oyun kurucu Jayda Curry'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Amerikalı oyun kurucu Jayda Curry 2026-27 sezonunda bizimle. NCAA tarihine geçen performansları ve yüksek skor kapasitesiyle tanınan Curry'ye 'Hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Curry, son olarak Kocaeli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.
