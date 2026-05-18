Nesibe Aydın, Jayda Curry'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesibe Aydın, Jayda Curry'i Kadrosuna Kattı

18.05.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesibe Aydın, ABD'li oyun kurucu Jayda Curry ile 2026-27 sezonu için anlaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın, ABD'li oyun kurucu Jayda Curry'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Amerikalı oyun kurucu Jayda Curry 2026-27 sezonunda bizimle. NCAA tarihine geçen performansları ve yüksek skor kapasitesiyle tanınan Curry'ye 'Hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Curry, son olarak Kocaeli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesibe Aydın, Jayda Curry'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı

15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 15:49:02. #7.13#
SON DAKİKA: Nesibe Aydın, Jayda Curry'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.