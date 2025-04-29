Nesim Turan: 19 Yılda 90 Madalya ve Yeni Bir Hedef

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, 19 yıllık sporculuk kariyerini dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Paralimpik Oyunları'nda kazandığı 90 madalyayla sonlandırdı.

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, ay-yıldızlı bayrak altında katıldığı dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Paralimpik Oyunları'nda 19 yıllık kariyeri boyunca 90 madalya kazandı. Turan, kariyerini sonlandırma kararının ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Ankara şubesinde basın toplantısı düzenledi.

"Katıldığım hiçbir turnuvayı boş geçmedim"

Nesim Turan, 19 yıllık kariyerinde keyifli anlar yaşadığını dile getirdi. Turan, devletin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok büyük yatırımlar yaptığını ifade ederek, "Devlet büyüklerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, beni yetiştiren hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yeni bir yola çıkma gereği duydum çünkü bu başarıları başka insanlara da anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede 8 milyona yakın engelli popülasyonu var, buna dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki bu yolda devam edeceğim ve onların hayatına dokunacağım. Onların hayatına dokunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım çünkü bununla mükellef olduğumu düşünüyorum. Yıllarca bu ülkeyi başarılarıyla mutlu etmiş bir insan olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ve yanında Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazandım. Katıldığım hiçbir turnuvayı boş geçmedim. Sporda en önemli şey istikrardır ve ben Allah'a şükür 19 yıl boyunca bu istikrarı sağladım" şeklinde konuştu.

"Sporculuğu bırakıyorum, sporu bırakamam"

2014 yılında Güney Kore'de yapılan dünya şampiyonasında altın madalya kazandığına değinen başarılı sporcu, masa tenisinde Çin ve Güney Kore'nin çok büyük bir hegemonyası olduğunu aktardı. Turan, "Onları yenmek kelimelerle anlatılamayacak kadar zordu. Aslında sporculuğu bırakıyorum, sporu bırakamam öyle bir hakkım olduğunu da düşünmüyorum. Ülkemi ve sporuma hizmet etmeye devam edeceğim. Bununla ilgili çok büyük çalışmalarım olacak ki olmalı. Az önce engelli sayısının ülke nüfusunun yüzde 10'una dayanan bir sayıdan bahsettim. Aslında bu çok ciddi bir sayı o yüzden bu ülkede evinden çıkmayan tek bir engelli kalmayana kadar mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu.

"Dünya tarihinde en erken yaşta sporculuğu bırakan kişiyim"

Seçilen federasyon yöneticilerinin bazı konulara bakış açılarının ve değerlendirme şekillerinin sporculuğu bırakma kararındaki en büyük etkenlerinden biri olduğunu açıklayan Nesim Turan, "Her yöneticiye derdimi anlatmaktan sıkıldım. Dünya tarihinde en erken yaşta sporculuğu bırakan kişiyim çünkü biz de belirli bir yaş skalası yok. Ama sporculuğu bırakmam demek spordan uzak olacağım anlamına gelmiyor. Nasıl bir yönetici olmamam gerektiğini 19 yılın sonunda öğrenmiş oldum. Çok ciddi bir zaman diliminde çok ciddi bir başarı elde ettim. Profesyonel sporculuğun çok yorucu bir yolu da var bundan sonra çok daha güzel amaçlar içinde yoluma devam edeceğim" cümlelerine yer verdi. - ANKARA