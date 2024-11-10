Nesine 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup
Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
İnegölspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Afyonspor- Fethiyespor: 0-4
E Koleji Isparta 32 Spor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
İskenderunspor- 1461 Trabzon FK: 1-1
Altınordu- Altay: 2-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Karaköprü Belediyespor: 2-1
Kırmızı Grup
Bucaspor 1928-Belediye Derincespor: 2-1
Giresunspor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 0-5
Somaspor- Çimentaş Elazığspor: 3-4
Ankara Demirspor- Menemen FK: 0-1
Merkür Jet Erbaaspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-4
Serik Belediyespor-Nazillispor: 2-1
Diyarbekirspor-Artı Değer Vanspor: 0-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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