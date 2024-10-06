Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
Nesine 2. Lig'de bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kepezspor-İskenderunspor: 1-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor- Altınordu: 0-0
GMG Kastamonuspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-0
E Koleji Isparta 32 Spor- İnegölspor: 2-1
Kırmızı Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı-Diyarbekirspor: 3-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor: 1-0
Çimentaş Elazığspor- Menemen FK: 0-3
Karaman FK- Ankara Demirspor: 0-1
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