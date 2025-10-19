Futbolda Nesine 2. Lig'de 9. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK-Aliağa Futbol: 0-3
Muşspor- Yeni Malatyaspor: 3-1
Adanaspor- Mardin 1969 Spor: 2-5
Granny's Waffles Kırklarelispor-Güzide Gebzespor: 0-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor- Bursaspor: 1-2
Isbaş Isparta 32 Spor- Fethiyespor: 2-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor: 4-0
Menemen FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-1
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Adana 01 FK: 1-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor: 2-1
Muğlaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Karaman FK- MKE Ankaragücü: 0-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-2
Batman Petrolspor- Altınordu: 1-1
Bucaspor 1928-Sultan Su İnegölspor: 3-3
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 9. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?